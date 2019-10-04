اجتماع وزاري ثلاثي لبحث ملف سد النهضة بالخرطوم

القاهرة / الخليج 365



انطلق في العاصمة السودانية الخرطوم، الجمعة، الاجتماع الثلاثي لوزراء الموارد المائية والري في مصر محمد عبد العاطي، والسودان ياسر عباس، وإثيوبيا سلشى بيكيلى؛ لبحث ملف سد النهضة.



وقالت وكالة الأنباء المصرية الرسمية إن الوزراء سيناقشون على مدى يومين، مقترحات ملء وتشغيل سد النهضة، ونتائج اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية التي بحثت على مدى 4 أيام تلك المسألة، واختتمت أعمالها الخميس.



واللجنة الفنية تشكلت بناءً على توجيهاتمن قادة الدول الثلاث بعد تعثر المفاوضات في الفترة السابقة.



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ومؤخرا، رفضت إثيوبيا مقترحا قدمته مصر بشأن عملية ملء خزان السد، وقال وزير الري الإثيوبي، في تصريحات سابقة للإعلام المحلي، إن بلاده رفضت الاقتراح لأنه ينتهك الاتفاقية الموقعة بين الدول الثلاث حول الاستخدام العادل والمعقول لمياه نهر النيل.



كان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أكد في كلمة أمام الأمم المتحدة، قبل أيام، إن المفاوضات حول سد النهضة مع إثيوبيا لم تفض إلى نتائجها المرجوة، محذرا من انعكاسات سلبية جراء "التعثر".



وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55 مليار متر مكعب)، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار.بينما تقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد توليد الكهرباء في الأساس.

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