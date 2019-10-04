القاهرة تعلن تسليم الخرطوم طالبا سودانيا احتجزته لأيام

القاهرة / الخليج 365
أعلنت السلطات المصرية، الجمعة، تسليم الخرطوم طالب سوداني سبق القبض عليه والتحقيق معه، لاتهامه بالمشاركة في التظاهر بالقاهرة قبل أيام.
وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن "قرارا صدر اليوم بتسليم المواطن السوداني وليد عبد الرحمن، الذي سبق إلقاء القبض عليه والتحقيق معه على ذمة إحدى القضايا، إلى السلطات السودانية".
وأشارت إلى أن القرار يأتي في "إطار العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط مصر والسودان، وتعزيزا لأواصر التعاون بين حكومتي البلدين".
وأوضح البيان أن قرار التسليم جاء بعد "تقنين كافة الإجراءات المتخذة حيال المواطن السوداني من جانب نيابة أمن الدولة العليا بمصر".
والخميس، أعلنت النيابة المصرية إخلاء سبيل عدد من المتهمين الأجانب (لم تحدد عددهم أو جنسياتهم)، ممن ضُبطوا خلال أحداث التظاهر والدعوة إلى التظاهر في 20 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وقبل أيام، بث الإعلامي المصري عمرو أديب، مقطعا مسجلا، خلال برنامجه بفضائية خاصة، يقول إنه "اعترافات لشاب سوداني يُدعى وليد عبد الرحمن حسن"، عقب توقيفه لاتهامه بالمشاركة في إعداد تظاهرات مخالفة للقانون.
ونفت أسرة الطالب، في بيان، صحة ما تردد بحقه، مؤكدة أنه يدرس بالقاهرة وليس له أي انتماءات سياسية.
والخميس الماضي، أعلنت النيابة المصرية التحقيق مع ألف شخص، بينهم عناصر أجنبية، على خلفية تظاهرات "مخالفة للقانون" في 5 مدن.
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