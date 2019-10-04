اختتام دورية تركية أمريكية ثالثة شرقي الفرات

أنقرة / الخليج 365 أنهى الجيشان التركي والأمريكي، الجمعة، تسيير الدورية البرية المشتركة الثالثة في إطار الخطوات التمهيدية لتأسيس "منطقة آمنة" في شرق الفرات شمالي سوريا. جاء ذلك حسب بيان نشرته وزارة الدفاع التركية. Advertisements وأوضحت الوزارة أنه في إطار تأسيس "منطقة آمنة" شرق الفرات في سوريا انتهت الدورية البرية المشتركة الثالثة بمشاركة مدرعات وطائرات بدون طيار. وقالت إن الدورية جرت في شرق مدينة "تل أبيض" التابعة لمحافظة الرقة السورية. وفي 7 أغسطس/آب الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن لاتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا لتنسيق وإدارة تأسيس المنطقة الآمنة شمالي سوريا.

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