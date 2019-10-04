القوات العراقية تستعيد السيطرة على طريق بغداد سامراء

العراق/ سرهاد شاكر/ الخليج 365



أعلنت قيادة العمليات المشتركة (تتبع للجيش)، اليوم الجمعة، عن استعادة السيطرة الطريق الرابط بين العاصمة بغداد ومدينة سامراء بعد أن تمكن عناصر "داعش" من السيطرة عليه.



ونقلت خلية الإعلام الأمني عن القيادة في بيان اطلعت عليه الخليج 365، انه "في الوقت الذي تعمل قواتنا الامنية لتامين مناطق التظاهر في بغداد والمحافظات وحماية مؤسسات الدولة استطاعت مجموعة من عصابات داعش الإرهابية مساء أمس من قطع طريق بغداد سامراء".

وأضافت أنه على الفور "توجهت القوات الأمنية الى المنطقة الواقعة شمال بغداد واعادت فتح الطريق بعد تدمير المجموعة الإرهابية".

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ومؤخرا، زاد نشاط تنظيم "داعش" الإرهابي بالمناطق الحدودية مع سوريا في محافظتي نينوى (شمال) والأنبار (غرب)، بعد ورود أنباء عن فرار مئات من عناصره إلى الأراضي العراقية.

كما ازدادت عمليات التنظيم في محافظات ديالى (شرق)، وكركوك وصلاح الدين (شمال)، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.‎

ولا يزال "داعش" يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجياً لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.

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