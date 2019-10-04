الصدر يطلب من كتلة "سائرون" تعليق عملها في البرلمان العراقي

بغداد (العراق) / عامر الحساني / الخليج 365



طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، كتلة "سائرون" النيابية المدعومة من تياره بتعليق عملها في البرلمان لحين صدور برنامج حكومي يلبي مطالب الشعب.

ويأتي هذا الطلب قبل يوم واحد من جلسة مقررة للبرلمان لمناقشة الاحتجاجات العنيفة التي يشهدها العراق منذ الثلاثاء الماضي.

وقال الصدر في بيان موجه لـ"سائرون"، "سارعوا بتعليق عضويتكم وبلا تواني فهذا أملي بكم".

وطلب الصدر من نواب الكتلة، "عدم الحضور لجلسات البرلمان لحين صدور برنامج حكومي يرتضيه الشعب".

وتابع، "أنصح باقي الكتل إلى التأسي بهذا القرار ارضاءً لله والشعب والمرجعية".

وتصدرت "سائرون" الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في 2018 بحصولها على 54 مقعداً من أصل 329.

وهذا أول تعليق للصدر على موجة احتجاجات عنيفة بدأت يوم الثلاثاء من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، وذلك قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب وهي ذات أكثرية شيعية.

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ورفع المتظاهرون من سقف مطالبهم والدعوة لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات والتي أسفرت عن مقتل 37 منذ الثلاثاء حتى مساء الخميس، بحسب حقوق الانسان العراقية.

ولا يزال حظر التجوال المعلن منذ يوم أمس سارياً في بغداد وعدد من محافظات الجنوب. لكن المتظاهرين تحدوا القرار.

وأطلقت قوات الأمن النار على عشرات المحتجين صباح اليوم في العاصمة بغداد وذلك بعد ساعات قليلة من أول خطاب لعبد المهدي خلال الأزمة دعا فيه إلى التهدئة وتعهد بإجراء إصلاحات.

ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد.

ويعد العراق واحدا من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

والفساد يعتبر، إلى جانب التوترات الأمنية، سبب فشل الحكومات المتعاقبة في تحسين أوضاع البلاد، رغم الإيرادات المالية الكبيرة الآتية من بيع النفط.

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