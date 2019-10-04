التحالف العربي: سقوط "باليستيين" حوثيين في صعدة اليمنية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، الجمعة، سقوط صاروخين باليستيين، في محافظة صعدة (شمال اليمن) أطلقها الحوثيون من العاصمة صنعاء (وسط اليمن).
ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي، أن جماعة الحوثي أطلقت الجمعة، صاروخين بالستيين من محافظة صنعاء، باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق.
وأوضح أن الصاروخين سقطا بعد إطلاقهما داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة.
وأكد أن قوات التحالف "مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من جماعة الحوثي باليمن بشأن ما ذكره التحالف.
ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية في اليمن بمواجهة الحوثيين في حرب خلفت أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم، وفقًا لوصف سابق للأمم المتحدة.
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