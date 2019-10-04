ممرضين ينقذون شخص تعرض للدهس

صحيفة الخليج الالكترونية

أنقذ ثلاثة ممرضين , مقيماً بعد تعرضه للدهس على الطريق الساحلي الرابط بين ينبع البحر والهيئة الملكية.

وتفصيلاً , فقد صادف مرور الممرضين الثلاثة وقوع حادث مروري , أسفر عن دهس مقيم , حيث فقد الوعي ويعاني من نقص في الأوكسجين وحالته خطيرة , حيث عمل الممرضين على تقديم الإسعافات الأولية له مما ساهم في التخفيف عن المصاب لحين وصول فِرَق من المركز الطبي بمستشفى الهيئة الملكية والهلال الأحمر السعودي.

وطالَبَ عدد ممن شهدوا الحادث بتكريم الممرضين الثلاثة، وهم: (محمد الفريدي، وسعيد الصبحي، ووليد السريحي) من “صحة ينبع”؛ تقديرًا لموقفهم الإنساني.