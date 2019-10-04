لأول مرة في تونس... منصة لمحاربة الأخبار الزائفة

وتم تحديد انطلاقة المبادرة بالتزامن مع بداية الاستحقاق الانتخابي التشريعي والرئاسي، حيث سيكون الانطلاق الرسمي يوم الأحد المقبل، أي في يوم الاقتراع للانتخابات التشريعية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن آليات وضعتها مؤسسات التلفزة التونسية والإذاعة التونسية ووكالة "تونس وأفريقيا" للأنباء، للتصدي لتفشي الأخبار الزائفة، التي من شأنها أن تضلل الرأي العام، وتؤثر على المسار الانتخابي، وتخلق بلبلة لدى الجمهور.

ويندرج هذا المشروع، بحسب البيان، في إطار مبادرة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز جينيف للحكومة في قطاع الأمن وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وصدم الكثير من الناخبين، صباح اليوم الجمعة، بإلغاء تسجيلهم بمراكز الاقتراع الانتخابية، فيما اعتبر عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنيس الجربوعي، أن المشكلة تتعلق بصيانة قاعدة البيانات الخاصة بالهيئة، وسيحل الإشكال في الساعات القليلة القادمة بحسب صحيفة "الصباح نيوز".