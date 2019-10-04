بعد إحباط محاولة لاغتياله… إعلام: سليماني يتخذ قرارا خطيرا بشأن إسرائيل

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء أمس الخميس، بأن الإعلان عن إحباط محاولة اغتيال الجنرال قاسم سليماني وخروجه للإعلام الإيراني بتصريحات قوية وحوارات نادرة لإثبات أنه ما يزال حيا يرزق.

مخطط صهيوني عربي

© AFP 2019 / -

وأوردت الصحيفة العبرية أن تصريح رئيس جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني، حجة الإسلام حسين طائب، حول إحباط مخطط "صهيوني - عربي" لاغتيال قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني، لا يزيد الحرب بين الطرفين، الإيراني والإسرائيلي، ولكن سيجعل سليماني منه سببا في معاودة الهجوم على إسرائيل.

وأشار المحلل السياسي للصحيفة العبرية، رون بن يشاي، إلى أنه من الممكن أن يكون الموساد وراء جزء من تلك المحاولة الفاشلة.

وألمحت الصحيفة إلى أنه من المحتمل أن يتخذ سليماني ومن خلفه المرشد الإيراني الأعلى، آيه الله علي خامنئي، تلك المحاولة الفاشلة للانتقام من إسرائيل، وبأن بات لديهم الشرعية لذلك.

الحرب في اليمن

ورأت الصحيفة أنه من المؤسف عدم نجاح محاولة اغتيال الجنرال قاسم سليماني، رغم أن لسليماني أعداء كثر في منطقة الشرق الأوسط يريدون قتله، مثل السعودية، على خلفية الحرب في اليمن، وحكومة العراق، التي تواجه الميليشيات الشيعية العراقيةن رغم أن قائد فيلق القدس الإيراني، التابع للحرس الثوري ينشط في سوريا بالأساس، ومن هناك يواجه إسرائيل.

وسبق أن كشف، قبل يومين، رئيس جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني، حجة الإسلام حسين طائب، إحباط مخطط صهيوني - عربي لاغتيال قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني.

وحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، قال رئيس جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني حسين طائب:

تم إفشال مخطط للمخابرات العربية - الإسرائيلية لاغتيال قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني وإلقاء القبض على فريق الاغتيال عبر مخابرات الحرس الثوري.

الحسينية

وأضاف طائب أن "فريق الاغتيال قام بشراء مكان بالقرب من حسينية والد اللواء سليماني في مسقط رأسه في مدينة كرمان جنوبي البلاد، وقام بتجهيز بين 350 إلى 500 كيلوغرام من المواد المتفجرة ووضعها في نفق تحت الحسينية".

© REUTERS / HANDOUT Advertisements

وتابع:

فريق الاغتيال كان يخطط لتنفيذ التفجير لدى حضور سليماني بين المشاركين في مراسم العزاء في عاشوراء، وقد اعترف فريق الاغتيال بعد اعتقاله بالتخطيط لاغتيال سليماني في أيام التاسع والعاشر من شهر محرم الماضي.

فريق اغتيال

وقال طائب إن "اغتيال سليماني كان يهدف إلى إثارة حروب طائفية وقد أعد له لسنوات"، وأضاف: "أعداء الثورة وبعد فشلهم في استهداف مقار الحرس خططوا لاغتيال اللواء سليماني داخل إيران وتحديدا في كرمان، لكننا نجحنا في منع أجهزة المخابرات "العربية والعبرية"، من ارتكاب جريمة كهذه، عبر اعتقال الفريق المكون من 3 أشخاص".

ولفت رئيس جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني إلى أن "فريق الاغتيال كان واثقا من إمكانيته على تنفيذ مخططه لدرجة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال قبل أسابيع إنهم سيغتالون اللواء سليماني".

وختم طائب، قائلا إن "فريق الاغتيال كان يحاول العمل على إشعال حرب مذهبية، ومحاولة إظهارها على أنها مسألة انتقام داخلية".

وعلى الرغم من ذلك، ذكر عضو المجلس السياسي في حزب الله اللبناني، الشيخ خضر نور الدين، أنه كان لقائد فيلق القدس الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، دور أساسي في هزيمة الإرهابيين.

وأجرى الشيخ نور الدين حوارا مع وكالة "تسنيم"، مساء أمس الخميس، أوضح من خلاله فضل الجنرال قاسم سليماني في مواجهة الإرهاب والإرهابيين، والدفاع عن المقدسات المقاومة.

أماكن مقدسة

وقال نور الدين:

أعتقد أن للجنرال سليماني فضل كبير على العراقيين وغير العراقيين، لأنه فعلاً وبكل صدق وإخلاص عمل مدافعاً عن الشعب العراقي مسيحيين ومسلمين، ودافع عن الأماكن المقدسة مقابل الإرهابيين والتكفيريين.

وأضاف الشيخ خضر نور الدين:

لو لم تكن إيران داخلة في الحرب وبقوة، لأمكن القول إن العدو كان قد وصل إلى مشارف الحدود الإيرانية وأخذ المنطقة بالكامل وعمل على تغييرات ديموغرافية في المنطقة، بدءا من لبنان.

وأكد عضو المجلس السياسي في حزب الله اللبناني أن تدخل الجنرال سليماني كان له دور كبير في كسر "المشروع الصهيوني" في منطقة الشرق الأوسط، مقدما الشكر لإيران على ما قدمته لهذه المنطقة من خدمات في مواجهة "الكيان الصهيوني" ودعم المقاومة.