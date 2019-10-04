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وقال الناطق باسم قوات "التحالف"، تركي المالكي، وفقا لما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس": "الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت، صباح اليوم الجمعة، صاروخين بالستيين من محافظة صنعاء، باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقطا بعد إطلاقهما داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة".
© REUTERS / FAISAL AL NASSER
وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية، "لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي"، على حد تعبيره.
ولم تعلن جماعة الحوثيين عن إطلاق صواريخ بالستية اليوم.
وتستهدف الجماعة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة قوات الجيش اليمني الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، والقوات السعودية والإماراتية، التي تدعم قوات الرئيس هادي.
كما يستهدف الحوثيون بالصواريخ والطائرات المسيرة مناطق حدودية سعودية وفي عمق أراضي المملكة؛ ويعتبرون ذلك ردا على الغارات السعودية على مقرات الجماعة في صنعاء وشمال غرب اليمن.
وتسبب النزاع في اليمن، منذ 2014، والذي وصفته الأمم المتحدة بأنه "أكبر كارثة إنسانية" على مستوى العالم، في مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين والعسكريين، ونزوح السكان، وانتشار الأمراض والمجاعة؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف العربي: جماعة "الحوثي" أطلقت صاروخين بالستيين سقطا في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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