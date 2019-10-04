شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسى أفغانى: كابول تصر على إجراء المفاوضات مع طالبان بمكة المكرمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سفير أفغانستان لدى السعودية، سيد جلال كريم، إصرار الحكومة الأفغانية، على إجراء مفاوضات مباشرة بينها وبين حركة (طالبان)، مشددا على أن مفاوضات الدوحة تجرى بين طالبان والولايات المتحدة وليس للحكومة الأفغانية شأن بها طالما أن الحكومة الأفغانية ليست طرفاً فيها.

وقال كريم فى تصريحات لقناة (العربية) الإخبارية، اليوم الجمعة، "أمريكا هى من تقرر متى تجتمع بطالبان وكيف وأين، لكن الحكومة الأفغانية واضحة بهذا الشأن، ورغبتها بإجراء مفاوضات مباشرة بينها وبين طالبان".

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وأعرب السفير الأفغانى، عن رغبة حكومته بأن يكون للسعودية دور محورى فى عملية المصالحة، مشيراً إلى توجيهات الرئيس الأفغانى أشرف غنى فى أن تكون الجولة النهائية من المفاوضات وتوقيع الاتفاق النهائى للمصالحة بين الحكومة وطالبان فى مكة المكرمة.

وقلل السفير الأفغانى، من أهمية تحالف حركة (طالبان) مع إيران، مؤكدا فى الوقت ذاته، أن أفغانستان لن تكون ساحة لصراع إقليمي، فقال: "نحن لا نخاف من جرّ أفغانستان إلى حروب داخلية كبيرة مرة أخرى أو دخول أفغانستان فى استقطابات من قبل مصالح لبعض الدول".