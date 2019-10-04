شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة التونسية يبحث مع وفد "بعثة كارتر" تقدم المسار الديمقراطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، مع وفد من البعثة الدولية لمركز "كارتر" لمراقبة الانتخابات التونسية، عددا من القضايا على رأسها الاستحقاقات الانتخابية القادمة وتقدم المسار الديمقراطى فى تونس.

وذكرت الحكومة التونسية، فى بيان اليوم الجمعة، أن رئيسة البعثة تانا دى زولويتا، نوهت، خلال اللقاء الذى عقد بقصر الحكومة بالقصبة - إلى تقدم المسار الديمقراطى فى تونس الذى يتابعه كل العالم، قائلة: "كإيطالية اعتبر أن هذا المسار مهم فى بلد صديق".

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وأضافت "قدمنا لرئيس الحكومة لمحة عن مهمة البعثة فى تونس والتى تتكون من 90 ملاحظا سيراقبون عملية الاقتراع فى مختلف مكاتب التصويت فى ولايات الجمهورية خلال الانتخابات التشريعية القادمة والجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المبكرة".