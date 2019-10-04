المرجعية الدينية العراقية تعلق على الأحداث في الشارع العراقي

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بغداد- سبوتنيك. وقالت المرجعية في خطبة صلاة الجمعة: "في الأيام الماضية وقعت اعتداءات مدانة على المتظاهرين السلميين والقوات الامنية".
وأشارت المرجعية في بيان لها: "إن الإصلاح ضرورة لا بديل عنه".
وأضاف البيان: "ندعو الرئاسات الثلاث إلى اتخاذ خطوات واضحة على طريق الإصلاح والبرلمان يتحمل المسؤولية الأكبر في الإصلاح".
© REUTERS / THAIER AL-SUDANI
وختم البيان أن على الحكومة أن تنهض بواجباتها وتقوم بما في وسعها في سبيل تخفيف معاناة المواطنين
وكانت السلطات العراقية قد قطعت خدمات الإنترنت بشكل كامل عن بغداد، وكذلك المناطق الأخرى في جنوب ووسط البلاد، التي تشهد استمرارا للاحتجاجات الشعبية.
وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني عراقي بأن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من اقتحام مطار بغداد.
وتشهد مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات في العراق تظاهرات غاضبة منذ مساء الثلاثاء ، للمطالبة بالإصلاح.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في وقت سابق، حظر التجول في بغداد حتى إشعار آخر، على خلفية المظاهرات التي تشهدها مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات.
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