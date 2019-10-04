كويتي من "البدون" يحرق زوجته بالبنزين

ووفقا لصحيفة "الأنباء" المحلية، فإن المتهم، الذي وجهت له تهمة الحرق العمدي والشروع في القتل، أقر بفعلته، مبررًا ذلك بخلاف بينه وبين زوجته.
وأضافت الصحيفة نقلا عن مصدر أمني، أن بلاغا ورد بوصول امرأة إلى المستشفى وقد تعرضت للحرق، وبعد وصول رجال الأمن شاهدوا امرأة إندونيسية من مواليد 1976، مصابة بحروق من الدرجة الثانية في البطن والظهر واليد اليمنى، ومصابة بجرح قطعي في الكتف، حيث أكدت أن زوجها هو من أشعل النار فيها.
وألقي القبض على الزوج، الذي قال إنه فعل ذلك بسبب خلاف وقع بينه وبين زوجته (لم يحدده)، فسكب البنزين عليها وأحرقها ثم أخمد النيران ببطانية.
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