شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائرى يضبط مخبأ للأسلحة يحتوى على مضاد للطائرات وصواريخ جنوبى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن ضبط مخبأ للأسلحة والذخيرة بولاية تمنراست، جنوبى البلاد، يحتوى على مضادات للطائرات وصواريخ.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية فى بيان اليوم (الجمعة) إنه "فى إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، وإثر دورية بحث وتمشيط قرب الشريط الحدودى الجنوبى بولاية تمنراست، كشفت مفرزة (دورية) للجيش أمس مخبأ للأسلحة يحتوى على سلاح مضاد للطائرات من نوع ستريلا 2M ، وستة صواريخ من نوع BM-21.

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وأضاف البيان أن قوات الجيش ضبطت عنصرى دعم للجماعات الإرهابية بكل من ولايتى المدية وعين الدفلى (شمال).