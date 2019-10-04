التحالف العربى: الحوثيون أطلقوا صاروخين بالستيين من صنعاء وسقطوا بصعدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف " تحالف دعم الشرعية فى اليمن" العقيد الركن تركى المالكى أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صباح اليوم (الجمعة 04 أكتوبر 2019م ) صاروخين بالستيين من محافظة (صنعاء) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقطا بعد إطلاقهما داخل الأراضى اليمنية فى محافظة (صعدة). وأوضح العقيد المالكى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، استمرار المليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولى الإنسانى بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية التى تهدد حياة المئات من المدنيين.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة فى اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمى والدولي.

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