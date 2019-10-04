شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تونسية: الإقتراع فى الانتخابات التشريعية بالخارج يسير بصورة عادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات التونسية، نبيل بفون، أن عملية الاقتراع فى الانتخابات التشريعية فى الدوائر الانتخابية بالخارج تسير بصورة عادية دون تسجيل أية إشكاليات.

وقال بفون - خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم الجمعة إن العدد الإجمالى لمراكز الاقتراع حول العالم يبلغ 303 مراكز، تضم 384 مكتب اقتراع، فيما يبلغ عدد الناخبين المسجلين بالخارج حوالى 385 ألف ناخب.



ورجح أن يكون الإقبال على مراكز الاقتراع اليوم بالدول العربية أكثر من بقية الدول، وذلك لتزامنه مع العطلة الاسبوعية فى هذه البلدان، معربا عن أمله فى أن تتحسن نسبة المشاركة فى الإنتخابات التشريعية مقارنة بالجولة الأولى للانتخابات الرئاسية والتى لم تتجاوز 20 بالمائة فى الخارج.