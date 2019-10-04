شكرا لقرائتكم خبر عن المرجع الدينى الأعلى بالعراق يطالب بالإصلاح ومكافحة الفساد وتجاوز المحاصصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المرجع الدينى الأعلى فى العراق السيد على السيستانى، إن المظاهرات التى اجتاحت شوارع العراق، انساقت فى بعض حالاتها إلى أعمال شغب أدت لخسائر بشرية ومادية.

أكد ممثل المرجعية الدينية العليا فى مدينة كربلاء العراقية أحمد الصافى، أن المرجع الأعلى طالب كثيرا بإنهاء المحاصصة، وضرورة الإصلاح ومكافحة الفساد، وتجاوز المحاصصة والمحسوبية فى مؤسسات الدولة.

وشدد المرجعية الدينية العليا على أن مجلس النواب العراقى يتحمل المسؤولية الأكبر، فإن لم تغير كتلة الكبيرة من خطواتها نحو الإصلاح لن يتغير أى شىء، مؤكدا على أهمية الأخذ بمقترحاته كمدخل مناسب لتجاوز المحنة الحالية، مشدد على رفضه الاعتداء على المتظاهرين والقوات الأمنية والممتلكات العامة والخاصة.

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