شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء فترة الحملات الدعائية لمرشحى انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت مهلة الـ 27 يوماً التي حددتها اللجنة الوطنية للانتخابات، لممارسة مرشحي انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى 2019، حملاتهم الدعائية. وسيحظر على المرشحين ممارسة أى أنشطة جديدة مع إمكانية الإبقاء والاستفادة من مظاهر الحملات الانتخابية السابقة على هذا الوقت، التي يمكن أن تبقى كما هي من دون أن يتم زيادتها، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انتهاء فترة الحملات الدعائية لمرشحى انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى بالإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.