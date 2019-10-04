شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقيات بين شرطة دبى وبنوك لتقسيط المخالفات المرورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت شرطة دبى تسعة اتفاقيات مع 9 من البنوك لتقديم خدمة تقسيط المخالفات المرورية عبر استخدام البطاقات الائتمانية بدون فوائد بنسبة (0%)، وذلك حسب الشروط والالتزامات بينهما وبين تلك البنوك، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

وقال الرائد الدكتور عبد الله ياسر أميري، مدير إدارة الإيرادات والصندوق فى الإدارة العامة للمالية فى شرطة دبى ان هذه الخدمة تعتبر أولى خدمة من نوعها على مستوى الدولة قامت بتوفيرها دائرة حكومية، وتم إطلاقها فى معرض "جيتكس" عام 2015.

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وأكد الرائد أميرى أن توقيع مذكرات التفاهم جاء بناءً على توجيهات اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مشيراً إلى أن توقيع الاتفاقيات يوفر قناة جديدة وميسرة للمتعاملين مع شرطة دبى فى دفع المخالفات المرورية وتقسيطها على أن تكون القيمة الأدنى للمخالفة 500 درهم.

ويمكن للمتعامل الاستفادة من الخدمة عبر موقع شرطة دبى وتطبيق الشرطة من خلال دفع قيمة المخالفات المرورية ثم تقسيطها على الفترات المحددة وهى 3 أشهر أو 6 أشهر أو 9 أشهر او 12 شهرا ودون رسوم أو فوائد ومرابحة.

وتشمل البنوك التى تم الاتفاق معها بنك دبى الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبى التجاري،و بنك دبى التجاري، وبنك أبوظبى الأول، والبنك التجارى الدولي، واستاندر شارترد بنك، ونور بنك، وبنك الإمارات دبى الوطني.