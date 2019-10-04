شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: عودة 1101 لاجئا سوريا إلى بلدهم من لبنان والأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الروسى لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 1101 لاجئا سوريا عادوا إلى الأراضى السورية خلال الــ 24 ساعة الماضية، من بينهم 388 لاجئا (117 امرأة و198 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبرى "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، بالإضافة إلى 713 لاجئا (214 امرأة و364 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".

وذكر بيان للمركز الروسى اليوم الجمعة أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السورى قامت بتطهير الأراضى من الألغام فى مدينتى جاسم والحارة بريف درعا ومدينة دوما بريف دمشق على مساحة 2.3 هكتار ، مشيرا إلى اكتشاف وتدمير 37 عبوة قابلة للانفجار.