شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق الباز تعليقا على نجاح رحلة "المنصورى" للفضاء: "أولاد زايد عملوها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عبر فاروق الباز، عالم الفضاء في وكالة ناسا، عن شعوره بالفخر بالفخر بالإنجاز الكبير الذى حققته الإمارات فى مجال الفضاء من خلال الرحلة التى قام بها رائد الفضاء الإماراتى هزاع المنصورى قائلا ، "أولاد زايد عملوها، وبنات زايد هيعملوها".

وأضاف الباز إن نجاح مهمة هزاع المنصورى يجعل الإمارات تقف بمساواة الدول الكبرى التي لها مجهودات كبيرة في قطاع الفضاء، وفقا لما نشرته البيان الإماراتية.

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وأضاف أنه يحق لشعب الإمارات أن يفخر بما حققه أبناء هذا الوطن والدعم الكبير الذي يقدمه القادة لإنجاح هذه الخطط الاستشرافية للمستقبل، فضلاً عن فريق عمل مركز محمد بن راشد للفضاء، الذي أنجز هذه المهمة التاريخية «طموح زايد»، مؤكداً أن ما قدمه الجميع يثبت أن الشباب العربي ما زال بخير وأنه قادر على العطاء.

من جهة أخرى ذكر الباز أن مهمة المركبة الفضائية «سويوز MS-12» انتهت بعد عودتها للأرض، وذلك بسبب الأضرار الكبيرة التي تحدث لها عند احتكاكها بالغلاف الجوي للأرض، ما ينتج عنه درجة حرارة كبيرة تصل بين 2000 ـــ 3000 درجة، وهو الأمر الذي يصعب معه الاعتماد عليها في رحلات مقبلة.

وكان رائد الفضاء هزاع المنصورى قد عاد أمس للارض بنجاح بعد أن قضى 7 أيام بالمحطة الفضائية الدولية .