- 1/2
- 2/2
الخرطوم- سبوتنيك. وقال مدير إدارة الإعلام بالقصر الجمهوري، العميد، طاهر أبو هاجة، خلال بيان صحفي حول أحداث جرت بمنطقة "تلودي"، في وقت متأخر من مساء الخميس: "تعرضت شركات الجنيد والسنط وابرسي السودانية التي تعمل مجال التعدين، لهجوم غاشم من قبل مجموعات تخريبية مسلحة، مما أسفر عن مقتل عسكري وجرح اثنين من الضباط العسكريين أحدهما أصيب بطلق ناري إلي جانب حدوث إصابات وسط عمال تلك الشركات والمجموعات المنفلتة".
UMIT BEKTAS
وتابع: "ثم توجهت تلك الحشود إلى مقار الشركات وتم حرقها وتدميرها بالكامل، إضافة إلى حرق مصنعين تابعين لشركة الجنيد، وأيضا تم حرق مصنع بأكمله يتبع لشركة السنط بمنطقة تقولا التي تبعد 15 كلم من منطقة تلودي".
وأوضح أبو هاجة أن "المجلس السيادي الانتقالي وجّه بتكوين لجنة لتقصي الحقائق وتقديم المتورطين للقضاء".
كانت هذه تفاصيل خبر السودان: مقتل عسكري وإصابة آخرين وتدمير مصانع بأيدي مخربين في كردفان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.