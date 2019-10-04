غزة تستعد لجمعة "المصالحة خيار شعبنا"

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة في جمعة جديدة من فعاليات مسيرة كسر الحصار، يستعد الفلسطينون في قطاع غزة، للخروج في مسيرة الجمعة والتي تحمل عنوان"المصالحة خيار شعبنا". ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات كسر الحصار، الجماهير الفلسطينية للمُشاركة الواسعة في فعاليات الجمعة (77) من المسيرات، والتي ستحمل عنوان "المصالحة خيار شعبنا". اقرأ أيضاً : استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في غزة وقالت الهيئة في بيان لها، إن جمعة "المصالحة خيار شعبنا" تأتي تأكيدًا على استعادة الوحدة وإحباط مشاريع تصفية القضية الفلسطينية. وأكدت الهيئة أنه لم يعد مقبولا أن يتهرب أحد من استحقاقات الوحدة الوطنية، مضيفة أنه آن الاوان للرحيل من مربع الانقسام النكد إلى رحاب الوحدة. يذكر أن قوات الاحتلال قتلت 324 فلسطينيًا وأصابت 18085 آخرين، منذ انطلاق مسيرات العودة في الثلاثين من آذار/ مارس 2018، من بين الشهداء 16 شهيدًا محتجزة جثامينهم، من بينهم أيضًا 46 طفلًا وسيدتيْن، بحسب وسائل اعلام فلسطينية.

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