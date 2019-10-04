الكويت تدعو مواطنيها إلى عدم السفر إلى العراق

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-mofakuwait مبنى الخارجية الكويتية دعا مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية المواطنين الكويتيين الذين ينوون السفر إلى العراق إلى التريث وعدم السفر في الوقت الراهن نتيجة الاضطرابات والمظاهرات التي تشهدها عدد من المدن العراقية. أخبار ذات صلة وأهاب المصدر بالمواطنين المتواجدين حاليا هناك إلى ضرورة مغادرتها بالسرعة الممكنة وإلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات والمظاهرات واتباع تعليمات السلطات المحلية حتى يتيسر موعد المغادرة.

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