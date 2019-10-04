شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الكويتية تدعو مواطنينها للتريث وعدم السفر حاليا الى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

دعت وزارة الخارجية الكويتية، المواطنين الكويتيين الذين ينوون السفر للعراق، إلى التريث وعدم السفر فى الوقت الراهن، نتيجة الاضطرابات والمظاهرات التى يشهدها عدد من المدن العراقية.



وأهاب مصدر مسؤول بالخارجية الكويتية - فى بيان رسمى - بالمواطنين المتواجدين حاليا بالعراق، إلى ضرورة مغادرتها بالسرعة الممكنة، والى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن التجمعات والمظاهرات واتباع تعليمات السلطات العراقية حتى يتيسر موعد المغادرة.



وناشد المصدر المواطنين الكويتيين المتواجدين بالعراق، إلى الاتصال مباشرة على سفارة الكويت فى بغداد، أو القنصلية العامة فى البصرة، فى حال الحاجة الى أى مساعدة.