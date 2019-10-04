شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التصويت بالخارج فى الانتخابات التشريعية التونسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم الجمعة عملية التصويت فى دوائر الخارج للانتخابات التشريعية التونسية التى تعد الثانية منذ إقرار دستور جديد للبلاد عام 2014.

ويستمر الاقتراع بالخارج على مدى ثلاثة أيام، فيما يبلغ عدد القوائم المترشحة للانتخابات التشريعية 1507 قوائم، تتنافس على 217 مقعدا فى مجلس نواب الشعب للمدة النيابية 2019- 2024.

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ويتولى الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان، تشكيل الحكومة فى مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين، على أن يصادق عليها البرلمان بأغلبية 109 أصوات.



وتأتى الانتخابات التشريعية بعد ثلاثة أسابيع من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التى أسفرت عن تأهل كل من أستاذ القانون الدستورى قيس سعيد ورجل الإعلام نبيل القروى إلى الجولة الثانية المقرر إجراؤها فى 13 أكتوبر الجارى.