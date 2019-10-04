شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد السعودية تنبه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط فى الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدى إلى جريان السيول وشبه انعدام فى الرؤية ، تشمل مدينة جيزان و محافظات أحد المسارحة،والحرث،والداير،والدرب،والريث،والطوال،والعارضة،والعيدابي،وفيفا،وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة السابعة مساءً، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.



من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدنى بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر فى مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجارى السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.