ناشطون: الأمن العراقي يطلق النار لتفريق محتجين في بغداد

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365
- المحتجون يحاولون كسر حظر التجوال في العاصمة، غداة يوم دام من الاحتجاجات
- الشوارع تشهد حاليا عمليات كر وفر بين المتظاهرين وقوات الأمن
أفاد محتجون بأن قوات الأمن العراقية، أطلقت الرصاص الحي، الجمعة، لتفريق عشرات المتظاهرين الذين يحاولون كسر حظر التجوال في العاصمة بغداد.
ويأتي هذا التطور بعد أعمال عنف دامية رافقت احتجاجات شهدتها بغداد ومدن أخرى جنوبي البلاد، الخميس، ما أوقع قتلى وجرحى.
وقال ناشط مدني للأناضول، طلب عدم نشر اسمه، إن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي لتفريق عشرات المحتجين، والحيلولة دون وصولهم إلى ساحة التحرير وسط بغداد.
وأضاف أن الشوارع تشهد حاليا عمليات كر وفر بين المتظاهرين وقوات الأمن.
ويتحدى المتظاهرون الغاضبون حظر التجوال الذي فرضته الحكومة، الخميس، في بغداد وعدد من محافظات الجنوب.
والثلاثاء الماضي، بدأت موجة احتجاجات عنيفة للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، لكن كثيرا من المحتجين يطالبون الآن بإسقاط الحكومة بعد وقوع 35 قتلا و2433 جريحا حتى مساء أمس الخميس.
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