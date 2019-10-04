العراق.. ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات إلى 35

بغداد (العراق) / عامر الحساني / الخليج 365
أفاد مصدر طبي عراقي اليوم الجمعة بارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات الدموية في البلاد إلى 35 قتيلاً منذ الثلاثاء.
وأوضح المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه للأناضول، أن الاحتجاجات خلفت أيضا 2433 جريحاً منذ بدئها في يوم الثلاثاء الماضي ولغاية مساء أمس الخميس.
وأشار المصدر إلى أن الغالبية الساحقة من الضحايا من المحتجين، لكن لم يتسن له تحديد أرقام مفصلة بهذا الشأن.
ويتحدى المتظاهرون الغاضبون حظر التجوال الذي فرضته الحكومة منذ الخميس في بغداد وعدد من محافظات الجنوب.
وبدأت موجة الاحتجاجات العنيفة يوم الثلاثاء للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، لكن الكثير من المحتجين يطالبون الآن بإسقاط الحكومة بعد سقوط 35 قتيلا و2433 جريحا.
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