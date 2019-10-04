"تيكا" التركية تنظم دورة للسودانيين لتحسين الابقار وزيادة اللحوم والألبان

الخرطوم/الخليج 365

أعلنت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) تخريج متدربين سودانيين لتطوير سلالة الأبقار ضمن مشاريعها الهادفة لتطوير المقدرات وتعزيز التنمية الإقتصادية للسودان.

ونظمت "تيكا" دورة تدريبية لتحسين نسل الأبقار، من خلال إنتاج النطف والتلقيح الاصطناعي بمنطقة المناقل بولاية الجزيرة (وسط السودان) للمساهمة في ارتفاع إنتاج اللحوم والألبان، وقد اكتملت الدورة وصاحبها حفل توزيع للشهادات.

وعلى هامش الحفل، قال مدير مكتب التنسيق والتعاون بـ"تيكا"، بلال اوزدن، للأناضول، إن تركيا تستمر في مواصلة مساعداتها ودعمها للسودان فِي مجالات كثيرة لهذه المرحلة الجديدة.

وأضاف اوزدن موضحًا أن المركز السوداني التركي للموارد الوراثية وإنتاج النٌطف بولاية الجزيرة، يُعد من أنجح المشاريع التي قامت بإنشائها تركيا في السودان.

وتابع "من خلال هذا المركز ارتفع إنتاج الألبان واللحوم في المنطقة بصوره كبيرة، ومع هذة المرحلة الجديدة ستكون هنالك مشاريع بذات هذا المشروع تجعلنا نكون مستمرين في الوقوف بجانب السودان والشعب السوداني من خلال تطوير المقدرات والتنمية الإقتصادية للسودان.".

وأشار بلال الى ان تركيا مستمرة في دعم السودان وشعبه وذلك من خلال العمل على مشاريع مطورة

بدورها قالت مديرة المركز، صفاء عبدالرحمن علي للأناضول إن "الدورة التدريبية هدفت لإيجاد كادر مؤهل للتلقيح الاصطناعي يقدم خدماته من خلال المراكز الاسنادية في كل محليات ولاية الجزيرة للمربي (صاحب حظيرة الابقار) واختصار المسافات البعيدة بين متلقي الخدمة والمركز ."



Advertisements

وأشارت أن الدورة استمرت لمدة اسبوعين بمشاركة 33 من الدارسين، واشتمل منهج التدريس على فسيولوجيا التناسل وتقنيات انتاج النطف وتقنية التلقيح الاصطناعي



وتابعت :" المركز السوداني ينتج نطف لسلالة الابقار المنتجة للحوم والمنتجة للالبان، ولأول مرة بالسودان تدخل نطف ثنائية لسلالة الابقار المنتجة للحوم والالبان معا."



كما أكدت تحقيق فائدة كبيرة للأسر من خلال ارتفاع معدلات إنتاج الألبان من الأبقار المحسنة، وزيادة كميات اللحوم، مضيفة "هدفنا تحسين معدلات الإنتاج، لدينا نماذج لابقارتنتج 50 رطل لبن يوميا مقارنة بمعدل 15 رطل للبقرة من خارج المركز."



ويعتبر السودان من أغنى الدول العربية والإفريقية بالثروة الحيوانية، والتي تقدر فيه أعداد حيوانات الغذاء (أبقار، أغنام، ضأن، إبل) بـ107 ملايين رأس.

ومنذ أغسطس/ آب الماضي، ارتفعت أسعار اللحوم بشكل كبير؛ إذ وصل سعر كيلو لحم الضأن إلى 500 جنيها (9.5 دولارات) مقارنة مع 350 جنيها (6.6 دولارات) خلال الشهور الماضية.



ويشهد السودان حالة غلاء متصاعدة، بسبب تدهور اقتصاده خلال 30 عاما الماضية، واضطراب السياسات الاقتصادية؛ ما أدى الى تدهور مستمر في قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، بجانب شح في السلع الأساسية وندرة في السيولة النقدية.

وفي 21 أغسطس/ آب الماضي، بدأت بالسودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.