سلطة الطيران المدني العراقية تؤكد انسيابية حركة الرحلات ببغداد

العراق/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

أعلنت سلطة الطيران المدنية العراقية، أن حركة الرحلات تجري بانسيابية في مطار بغداد الدولي.

وذكر بيان للسلطة الخميس، اطلعت عليه الخليج 365، أن حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي تجري بانسيابية عالية وبحسب جداول الرحلات الجوية لمختلف شركات الطيران العاملة في المطار.

وأكدت إدارة مطار بغداد الدولي للجميع سلامة إجراءات الوصول والسفر للمسافرين ضمن التوقيتات الزمنية المحددة دون تأخير من قبل الجهات المعنية، خاصةً ان حظر التجوال لا يشمل حاملي تذاكر السفر.



ومنذ انطلاق التظاهرات الاحتجاجية في بغداد وبعض المحافظات العراقية الثلاثاء الماضي، حاول المتظاهرين مراراً غلق طريق مطار بغداد الدولي والتوجه نحو المطار، إلا أن القوات الأمنية لم تسمح بذلك من خلال تفريق المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي.

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وأعلنت مفوضية حقوقية عراقية، ارتفاع قتلى الاحتجاجات إلى 28 شخصاً، وإصابة 1177 بينهم عناصر أمن، وتوقيف 216 شخصًا منذ بداية الاحتجاجات الثلاثاء، فيما تلتزم السلطات الصمت فيما يتعلق بعد الضحايا والموقوفين.

ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد.

ويعد العراق واحدا من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

والفساد يعتبر، إلى جانب التوترات الأمنية، سبب فشل الحكومات المتعاقبة في تحسين أوضاع البلاد، رغم الإيرادات المالية الكبيرة الآتية من بيع النفط.

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