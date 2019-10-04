السلطات اللبنانية تحبط عملية تهريب كبيرة من مطار بيروت إلى طهران

وأصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بيانا بشأن الحادثة، جاء فيه: "بتاريخ 2/10/2019 جرى إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من الدخان والتبغ والسيجار الى إيران، وذلك بالتنسيق بين فصيلتي التفتيشات والضابطة الإدارية والعدلية في سرية مطار رفيق الحريري الدولي في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة".

وأشارت المديرية العامة اللبنانية في بيانها إلى أنه تم توقيف 3 مواطنين من الجنسية اللبنانية، وأحيلوا إلى النيابة العامة للتوسع بالتحقيق معهم، بناء على إشارة القضاء المختص.