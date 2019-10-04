غزة... استعدادات للمشاركة في جمعة "المصالحة خيار شعبنا"

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار إلى أوسع مشاركة ممكنة في فعاليات الجمعة الـ 77 (جمعة المصالحة خيار شعبنا)، تأكيدا منها على استعادة الوحدة لإحباط مخطط ضم الضفة والأغوار ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية.
وأكدت الهيئة الفلسطينية، قائلة:
إن الوحدة بوصلتنا، والحرية قبلتنا، ومجرم من يحرف البوصلة، عن مسارها بأي اتجاه لا يلبي طموحات وأهداف شعبنا بالحرية والعودة.
وشددت الهيئة الفلسطينية على استمرار "مسيرات العودة"، رغم كل المعوقات والعراقيل التي يحاول البعض وضعها في طريقها، محذرة من الاستمرار في قتل المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة.
ودعت الهيئة الفلسطينية قادة الدولة العربية والإسلامية لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، ووقف معاناة الشعب الفلسطيني في القطاع.
وانطلقت مسيرات العودة وكسر الحصار، في 30 مارس/ آذار 2018، والموافق "يوم الأرض"، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكسر الحصار المتواصل منذ 13 سنة.
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