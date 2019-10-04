نقابة المعلمين الأردنيين تتوعد ببدء إضراب جديد يوم الأحد

قال المتحدث باسم نقابة المعلمين الأردنيين، نور الدين نديم، إن الحكومة ستدفع الأساتذة إلى بدء إضراب جديد يوم الأحد المقبل "إذا لم تتحقق مطالب المعلمين حتى مساء السبت".
وأضاف نديم أن "النقابة ليست من عشاق الإضرابات، وإنما للمعلمين حقوق لم يحصلوا عليها بعد".
وكان نديم أفاد في وقت سابق من اليوم بأن النقابة استجابت لقرار المحكمة الإدارية وقررت تعليق الإضراب ابتداء من الأحد المقبل، لافتا إلى أن حجم الاحتقان في الميدان كبير جدا، وأن للمعلمين جولات أخرى يخوضونها وفقا للقانون.
المصدر: وكالات
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