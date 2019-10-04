شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع السعودى: حديث إيران عن تهدئة باليمن متاجرة رخيصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نائب وزير الدفاع السعودى الأمير خالد بن سلمان، اليوم الجمعة، إن التهدئة التى أعلنت من اليمن تنظر لها المملكة بإيجابية، كون هذا ما تسعى له دوماً، وتأمل أن تطبق بشكل فعلي، كما أكد ذلك ولى العهد (السعودي) الأمير محمد بن سلمان".

واعتبر الأمير خالد بن سلمان - فى تدوينة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية - أن حديث النظام الإيرانى عن تهدئة فى اليمن، وربطها بمحاولة الخروج مما يواجهه من أزمات، هو استغلال ومتاجرة رخيصة باليمن وشعبه بعد أن أشعل النظام الإيرانى الأزمة فى اليمن واستمر فى تأجيجها.



وأضاف أن النظام الإيرانى يسعى وبكل وقاحة لاستغلال اليمن لمصالحه، فمن جهة يلقى باللوم والتهمة على اليمنيين تهرباً من مسؤولية أعماله الإرهابية، ومن جهة أخرى يقللون من قيمة اليمنيين بالحديث نيابة عنهم بأنهم من يسعى للتهدئة فى اليمن فى إطار حملة التضليل والكذب التى لا تنطلى على أحد.

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وأشار نائب وزير الدفاع السعودي: إلى أن وزير خارجية النظام الإيراني، الذى يزعم نظامه حرصه على التهدئة، يحاول الدفاع عن النظام الإيرانى عبر تحميل مسؤولية الهجمات على (منشآت أرامكو) فى بقيق وخريص لليمنيين بشكل جبان دون أى اعتبار لأمن وسلامة واستقرار اليمن.



وشدد على ضرورة توحيد صف اليمنيين والمملكة معهم، أمام مشروع الفوضى والفتنة والدمار الإيراني، وأن يقدموا مصلحة وأمن اليمن وسلامة واستقرار وازدهار شعبه الكريم على أى مصالح أخرى.