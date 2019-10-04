شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق: سنقر قانون لمنح الأسر الفقيرة أجرا أساسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى إن حكومته ستصوت على قانون لمنح الأسر الفقيرة أجرا أساسيا. كانت العاصمة العراقية بغداد قد شهدت مظاهرات وأعمال عنف فى الأيام الماضية، على إثر خروج المئات فى احتجاجات بسبب البطالة وتردى الأوضاع الاقتصادية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء العراق: سنقر قانون لمنح الأسر الفقيرة أجرا أساسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.