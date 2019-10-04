العراق..عودة خدمة الإنترنت في بغداد والمحافظات العراقية

العراق/ أمير السعدي/الخليج 365

عادت خدمة الإنترنت، الجمعة، الى معظم أنحاء العراق بما في ذلك العاصمة بغداد، بعد انقطاعه الخميس تزامنًا مع استمرار الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية.

وتوقفت خدمة الانترنت في عموم البلاد ما عدا اقليم كردستان في شمال العراق، الخميس، مع استمرار الاحتجاجات التي تشهدها البلاد المطالبة بتحسين الخدمات.

والخميس، كشف مرصد "نت بلوكس" المتخصص في مراقبة أنشطة الإنترنت أن الخدمة، انقطعت عن معظم أنحاء العراق بما في ذلك العاصمة بغداد.

وأوضح المرصد أن معدل الاتصال انخفض إلى ما دون 70 في المئة، مصحوبًا بحظر شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد يومين من التظاهرات الشعبية.

وأشار المرصد، في بيان له، إلى أنه "لم يتسن الوصول إلى خدمات الإنترنت، سوى من خلال شبكة افتراضية خاصة، وهي تخفي فعليا موقع الجهاز المستخدم".



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ونوه بأن القياسات الفنية بيَنت أن كل خدمات الإنترنت قد تم "تقييدها عن قصد" من قبل مشغلي الاتصالات العراقيين، بطريقة مماثلة لحوادث سابقة للرقابة على الإنترنت.

ومنذ الثلاثاء الماضي يشهد العراق أحداثا واحتجاجات دامية أعلنت مفوضية حقوقية عراقية، ارتفاع ضحاياها إلى 28 قتيلا، وإصابة 1177 بينهم عناصر أمن، وتوقيف 216 شخصًا، فيما تلتزم السلطات الصمت فيما يتعلق بعد الضحايا والموقوفين.

ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد.

ويعد العراق واحدا من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

والفساد يعتبر، إلى جانب التوترات الأمنية، سبب فشل الحكومات المتعاقبة في تحسين أوضاع البلاد، رغم الإيرادات المالية الكبيرة الآتية من بيع النفط.

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