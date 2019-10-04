شكرا لقرائتكم خبر عن معارض موريتانى: متفائل بعد لقاء الرئيس الغزوانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى زعيم المعارضة الموريتانية سيدى محمد ولد بوبكر تفائلا فى أعقاب لقائه مع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى، بالقصر الرئاسى، وقال إنه لمس اهتمام الرئيس العزوانى بالتشاور والحرص عليه.

وأضاف ولد بوبكر - في مؤتمر صحفي اليوم /الخميس/ - إن المبادرة التي اتخذها ولد غزواني للقاء المعارضة تعتبر سنة حميدة، وفق تعبيره.

وتابع: نأمل أن تكون هذه اللقاءات التي عقدها الرئيس مع مرشحي المعارضة للانتخابات الرئاسية السابقة بداية الأمل الذي تشكل لدى كثير من الموريتانيين.

وشغل سيدي محمد ولد بوبكر منصب رئيس الوزراء في الفترة من 2005 و2007، وكان مرشحا في الانتخابات الرئاسية الماضية وحصل على المرتبة الثانية بنسبة 17 % من إجمالي أصوات الناخبين.

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