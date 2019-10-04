"بعوضة النمر" تٌثير حالة من القلق في مدن الشمال بالجزائر

بعوضة النمر تثير حالة من القلق في مدن الشمال بالجزائر

الجمعة 4 أكتوبر 2019

كتب الخليج 365

أدى انتشار بعوضة النمر فى عدد من المدن الشمالية بالجزائر إلى انتشار حالة من القلق والاستنفار لدى المواطنين والمصالح الصحية التى تحركت على وجه السرعة لتقييم انتشار الظاهرة وتشخيصها، حسبما ذكرت وسائل لإعلام جزائرية.



وتوافد حتى الآن أكثر من 4 آلاف مواطن على المراكز الصحية للفحص بشأن الإصابة بلدغات يعتقد أنها من بعوضة النمر.

وأكد الدكتور المختص فى علم الحشرات، سعيد شوقى بوبيدي، أن انتشار بعوضة النمر فى الجزائر خلال الآونة الأخيرة حالة استثنائية تعود إلى تساقط الأمطار الأخيرة التى جعلت البعوض يتكاثر بشكل كبير بسبب تجمع المياه الراكدة.

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وأفاد المختص بأن أول ظهور للبعوضة فى الجزائر يعود إلى عام 2015 قادمة من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا لتنتشر عبر عدة مدن شمالية.

وتعرف بعوضة النمر بلدغتها الحادة التى تسبب احمرارا وحكة وانتفاخات لأصحابها، بالإضافة إلى قدرتها على نقل فيروس حمى الضنك الذى يعتبر فيروسا قاتلا وكذا فيروس "شيكونغونيا" الذى يسبب التهابا فى المفاصل.

ونصحت وزارة الصحة المواطنين بالتوجه نحو المركز الصحى الأقرب إليهم فى حال بروز أعراض مقلقة جراء هذه اللسعات.