شكرا لقرائتكم خبر عن القوات اليمنية تحبط محاولة تسلل حوثية جنوب التحيتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت القوات اليمنية المشتركة اليوم /الخميس/ محاولة تسلل جديدة نفذتها ميليشيا الحوثى صوب مواقعها فى الجبلية جنوب التحيتا، بينما تعرضت منطقة الفازة الساحلية بالمديرية للقصف العنيف تزامناً مع قصف مكثف طال شمال وشرق المديرية الساحلية، جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - إن عناصر من ميليشيات الحوثي حاولت التسلل صوب مواقع القوات المشتركة شمال الجبلية، وتمكنت القوات من رصد تلك العناصر والتعامل معها بقوة وحزم، وأحبطت محاولة التسلل.

وأكدت المصادر أن القوات المشتركة خاضت - في الأثناء - اشتباكات عنيفة مع عناصر الميليشيات بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وتكبدت الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار، وفقا لبيان نشره المركز الإعلامي لألوية العمالقة.

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