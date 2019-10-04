وقال الأمير خالد عبر حاسبه بموقع تويتر: "النظام الإيراني يسعى لاستغلال اليمن لمصالحه، فمن جهة يلقي باللوم والتهمة على اليمنيين تهرباً من مسؤولية أعماله الإرهابية، ومن جهة أخرى يقللون من قيمتهم بالحديث نيابة عنهم بأنهم من يسعى للتهدئة".

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كانت هذه تفاصيل خبر خالد بن سلمان يتحدث عن "التهدئة" في اليمن: آن الأوان ليقف اليمنيون ونحن معهم صفا واحدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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