متحدث ليبى: اعتراض قارب يقل 102 من المهاجرين الأفارقة قرب طرابلس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المتحدث باسم قوات حرس السواحل الليبية اليوم اعتراض قارب مطاطى يقل 102 مهاجرا كانوا فى طريقهم الى أوروبا.

ونقلت شبكة (ايه بي سي نيوز) الأمريكية عن المتحدث أيوب جاسم قوله إن قوات حرس السواحل اعترضت القارب بالقرب من مدينة طرابلس وعلى متنه 102 مهاجرا من الأفارقة من بينهم 3 سيدات وطفل.

وأضاف أن السلطات الليبية قامت بنقل المهاجرين الى مركز احتجاز بمدينة الخمس الواقعة على بعد نحو 120 كيلومترا شرق طرابلس.

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