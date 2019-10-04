شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراق يطالب البرلمان بمنحه صلاحية إجراء تعديلات حكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حث رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى المشرعين على دعمه لإجراء تغييرات وزارية ودعا إلى الهدوء بعد 3 أيام من الاضطرابات الدامية التى تهز البلاد. وقال فى كلمة بثها التلفزيون الرسمى "نطالب مجلس النواب والقوى السياسة الالتزام الكامل بمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحية استكمال تشكيلته الوزارية وإجراء تعديلات وزارية بعيدا عن المحاصصة السياسية". وأضاف عبد المهدى أنه لا يوجد "حل سحرى" لمشكلات الحكم واستغلال السلطة المزمنة فى العراق لكنه تعهد بمحاولة إقرار قانون يمنح الأسر الفقيرة أجرا أساسيا. Advertisements وقال عبد المهدي للمتظاهرين "صوتكم مسموع قبل أن تتظاهروا ومطالبكم بمحاربة الفساد والإصلاح الشامل هي مطالب محقة".

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