250 مليون طفل مهددون بالسمنة بحلول 2030



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد:إبراهيم باهو



حذر تقرير دولي صادر عن منظمة الاتحاد العالمي للسمنة غير الربحية، في العاصمة البريطانية لندن، أمس، من أن أكثر من 250 مليون طفل ومراهق مهددون بالسمنة بحلول عام 2030.

وتوقع التقرير أن تكون الصين من أكثر الدول تضرراً؛ إذ قدر عدد الأطفال واليافعين المتوقع إصابتهم بنحو 61.9 مليون، بين 5 و19 عاماً.

وبحسب التقرير فقد جاء أطفال الهند في المرتبة الثانية بأكثر من 27.4 مليون طفل، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 17 مليوناً، وإندونيسيا ب 9 ملايين طفل، والبرازيل 7.6 مليون. وتصدر أطفال ومراهقو مصر الدول العربية بأكثر من 6.8 مليون. وأشار التقرير إلى أن سهولة الوصول إلى الوجبات السريعة وقضاء الأطفال أوقاتاً طويلة في استخدام الشاشات والأجهزة الإلكترونية، والاعتماد على وسائل النقل الحديثة، من أهم أسباب ارتفاع معدلات السمنة في جميع أنحاء العالم.

وقال معدو التقرير: «الزيادة الهائلة في عدد الأطفال المهددين بالمرض مقلقة، وعلينا احترام وحماية حقوق أطفالنا بالتمتع بصحة جيدة، ويجب علينا أن نفعل الأفضل لهم».