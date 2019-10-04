الحراك الشعبي العراقي يتحدى حظر التجوال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحدى الآلاف من المتظاهرين العراقيين، بعد ظهر أمس الخميس، إعلان حظر التجول في بغداد، وتوافدوا باتجاه ساحة التحرير في وسط بغداد، مواجهين رصاص القوات الأمنية المنتشرة بكثافة، في اليوم الثالث على التوالي للاحتجاجات الدامية، التي تطالب برحيل «الفاسدين»، وتأمين فرص عمل للشباب، وامتدت حالياً لتطال معظم مدن المحافظات الجنوبية، وأسفرت عن مقتل 27 شخصاً.

ووصل المتظاهرون على متن شاحنات، حاملين أعلام العراق وأخرى دينية عليها أسماء الأئمة، على غرار تلك المعلقة في شوارع العاصمة قبل ثلاثة أسابيع تقريباً من ذكرى أربعين الحسين. وردد المتظاهرون هتافات عدة؛ بينها: «بالروح بالدم نفديك يا عراق». وأشعل عشرات المتظاهرين الإطارات في ساحة التحرير بوسط بغداد. قبل أن تبعد القوات الأمنية المحتجين إلى الشوارع الفرعية المجاورة.

ويسعى المحتجون في بغداد دائماً للتوجه إلى ساحة التحرير، التي تعد نقطة انطلاق تقليدية للتظاهرات في المدينة، ويفصلها عن المنطقة الخضراء جسر الجمهورية؛ حيث ضربت القوات الأمنية طوقاً مشدداً منذ الثلاثاء.

وفي مواجهتهم، شكلت قوات مكافحة الشغب والجيش حلقات بشرية في محيط الوزارات، خصوصاً وزارة النفط. وأطلقت القوات الأمنية مجدداً، الخميس، الرصاص الحي؛ لتفريق المتظاهرين رغم حظر التجول الذي دخل حيز التنفيذ فجراً.

ويعد هذا اليوم الجديد اختباراً حقيقياً لحكومة عادل عبد المهدي، التي تكمل في نهاية الشهر الحالي عامها الأول في السلطة.

وكان حظر التجول الكامل، الذي أعلنه عبد المهدي في بغداد، دخل حيز التنفيذ، اعتباراً من الخامسة، صباح أمس الخميس، وحتى إشعار آخر، وقال عبد المهدي في بيان، إنه سيجري «استثناء للمسافرين من مطار بغداد وإليه، ولسيارات الإسعاف، وللحالات المرضية من قرار حظر التجول». وجاء في البيان أنه سيتم أيضاً «استثناء العاملين في الدوائر الخدمية كالمستشفيات ودوائر الكهرباء والإسالة من قرار حظر التجول». وقال عبد المهدي: إن المحافظين هم المناطون باتخاذ القرار الخاص بإعلان حظر التجول في محافظاتهم.

وفي محاولة لمنع الاحتجاجات في بعض المناطق في بغداد، عمدت القوات الأمنية، أمس الخميس، إلى قطع الطرق الرئيسية بين أحيائها. وتأتي هذه التطورات بعد تقارير أفادت بأن بعض مناطق بغداد رفضت الاستجابة لحظر التجول. وأفاد مراسل «سكاي نيوز عربية» أن قوات الأمن تحاصر المئات من المتظاهرين في منطقة البتاوين القريبة من ساحة التحرير في بغداد؛ وذلك بعد فرض حظر التجوال.

ومنذ الثلاثاء، امتد السخط الاجتماعي؛ بسبب الاستياء حيال الفساد والبطالة وانعدام الخدمات العامة، إلى مدن جنوب البلاد. ويبدو هذا الحراك حتى الساعة عفوياً؛ إذ لم يعلن أي حزب أو زعيم سياسي أو ديني دعمه له، فيما يعد سابقة في العراق.

لكن ليل الأربعاء، قرر الزعيم الشاب مقتدى الصدر وضع ثقله في ميزان الاحتجاجات، داعياً أنصاره الذين سبق أن شلوا مفاصل البلاد في عام 2016 باحتجاجات في العاصمة، إلى تنظيم «اعتصامات سلمية» و«إضراب عام»، ما أثار مخاوف من تضاعف التعبئة في الشارع.

وفي أماكن أخرى من العاصمة وفي مدن عدة، واصل المحتجون إغلاق الطرقات أو إشعال الإطارات أمام المباني الرسمية في النجف أو الناصرية جنوباً. وقتل ستة أشخاص بالرصاص الحي، أمس الخميس، في مدينة الناصرية، في التظاهرة الأكثر دموية في ثالث أيام حركة الاحتجاج المطلبية.

وأشار عبد الحسين الجابري مدير دائرة الصحة في محافظة ذي قار الجنوبية، وكبرى مدنها الناصرية، إلى إصابة 56 شخصاً بجروح في تظاهرات، الخميس. وبالتالي ترتفع حصيلة القتلى في ذي قار لوحدها إلى 17 قتيلاً، وترتفع إلى 27 حصيلة القتلى في العراق خلال الأيام الثلاثة، وقتل أربعة من المتظاهرين في العمارة، كبرى مدن محافظة ميسان، إضافة إلى متظاهرين اثنين في بغداد وآخرين في الكوت بشرق البلاد، وفق المصدر نفسه، فيما أصيب أكثر من 600 شخص بجروح في أنحاء البلاد.

ويبدو أن الحكومة التي اتهمت «معتدين» و«مندسين» بالتسبب «عمداً بسقوط ضحايا بين المتظاهرين»، قد اتخذت خيار الحزم.

وأعلن مجلس محافظة بغداد أنّه قرّر تعطيل العمل، أمس الخميس، في كلّ الدوائر التابعة له، الأمر الذي سيسمح لقوّات الأمن بتعزيز نفسها، وتشديد قبضتها في مواجهة المتظاهرين. وقررت السفارة الأمريكية ببغداد تعليق الخدمات القنصلية إلى حين انتهاء حظر التجوال.

لكن يبدو أن المتظاهرين عازمون على مواصلة تحركهم. ففي الزعفرانية في جنوب بغداد، قال متظاهرون: إنهم خرجوا؛ لدعم إخوانهم في ساحة التحرير، وجددوا المطالبة بفرص عمل وتعيين الخريجين، وتحسين الخدمات.

أما في حي الشعب بشمال العاصمة، قال محمد الجبوري الذي يحمل شهادة في الهندسة؛ لكنه اليوم يقوم بأعمال هامشية «نطالب بكل شيء، نطالب بوطن، نشعر بأننا غرباء في بلدنا، لا دولة تعتدي على شعبها كما فعلت هذه الحكومة. نحن نتعامل بسلمية؛ لكنهم أطلقوا النار».

إلى جانب ذلك، أعلن محافظ النجف حظراً للتجوال في المدينة من الساعة الرابعة بعد الظهر وحتى إشعار آخر، سبقه إعلان حظر للتجوال في محافظة ميسان من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى إشعار آخر.

وطالت التظاهرات محافظات عدة في جنوب البلاد، كمدينة البصرة النفطية التي شهدت العام الماضي احتجاجات دامية؛ لكن رغم ذلك، لم تمتد التحركات إلى المحافظات الغربية والشمالية، خصوصاً المناطق السنية التي دمرتها الحرب ضد تنظيم «داعش»، وإقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي.

ويعاني العراق الذي أنهكته الحروب، انقطاعاً مزمناً للتيار الكهربائي ومياه الشرب منذ سنوات، ويحتل المرتبة 12 في لائحة الدول الأكثر فساداً في العالم، بحسب منظمة الشفافية الدولية. وتشير تقارير رسمية إلى أنه منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، اختفى نحو 450 مليار دولار من الأموال العامة، أي أربعة أضعاف ميزانية الدولة، وأكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي للعراق.