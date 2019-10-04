بوتين: الأعمال القتالية في سوريا انتهت ونعمل على التسوية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، انتهاء الأعمال القتالية واسعة النطاق في سوريا، مشدداً على ضرورة التركيز على العمل بالتسوية السياسية للأزمة في البلاد. وقال بوتين، في تصريح أدلى به، أمس الخميس، خلال مشاركته في أعمال الجلسة العامة لمنتدى «فالداي للحوار الدولي»، تعليقاً على تطورات الأوضاع في سوريا: «الأعمال القتالية واسعة النطاق انتهت فعلاً، وفي كل الأحوال، لا يمكن تحقيق حل نهائي؛ من خلال العمليات العسكرية مهما كانت نتائجها. ولهذا السبب، يجب الآن العمل على مسائل التسوية السياسية، الأمر الذي نقوم به بإصرار».

وأشار الرئيس الروسي إلى أن بلاده بذلت جهوداً جبارة؛ لتشكيل اللجنة الدستورية السورية، مشيراً إلى أن روسيا تتوقع انطلاق أعمالها في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

واعتبر بوتين، أن سير تسوية القضية السورية قد يمثل نموذجاً لحل الأزمات الإقليمية، وأضاف: إنه من المهم أن العمل سيجري في معظم الأحيان عبر الآليات الدبلوماسية؛ بحيث يصبح استخدام القوة وارداً فقط في حالات الضرورة القصوى. وأكد أن اجتماعاً مماثلاً انعقد في عام 2015 تم خلاله اتخاذ قرار حول إطلاق العملية العسكرية الروسية في سوريا، على الرغم من تشكيك الكثير من الخبراء في مغزى هذه الخطوة، ومحاولات بعض الشركاء لاحقاً عرقلة تطبيق هذا الإجراء.

وشدد بوتين على أن روسيا والدول التي تعاونت معها تمكنت- على الرغم من هذه الشكوك- من توجيه ضربة موجعة للإرهابيين. وأوضح: «هزمنا الإرهاب الدولي الذي كان حينئذ على وشك الانتصار في سوريا، وأحبطنا عودة وانغماس مئات وربما الآلاف من قاطعي الرؤوس المسلحين إلى بلدنا ودول الجوار التي لا نقيم نظام تأشيرات دخول معها».

وتابع: «على مدار سنوات عدة، تم تحرير معظم الأراضي السورية من قبضة الإرهابيين، وحدث تراجع جذري لمستوى العنف. وبالتعاون مع الشركاء في إطار عملية أستانا وبدعم من الأمم المتحدة، تم التمكن من إطلاق عملية سياسية داخلية في سوريا وإقامة اتصالات عمل وثيقة مع إيران وتركيا و«إسرائيل» والسعودية والأردن، ودول أخرى في الشرق الأوسط، إضافة إلى الولايات المتحدة».

واعتبر بوتين أنه «كان من الصعب منذ سنوات عدة فقط تصور مثل هذه المعادلة الدبلوماسية المعقدة المكونة من دول مختلفة جداً تتميز بمشاعر مختلفة جداً تجاه بعضها»، وأردف: «لكن الآن هذا الأمر صار واقعاً». (وكالات)