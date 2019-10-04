الاحتلال يقتحم الأقصى ويتمادى في انتهاك المقدسات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقتحم العشرات من المستوطنين، أمس، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال، التي واصلت فرض إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد، وتزامن الاقتحام مع تقرير للأوقاف، أفاد أنه سجل 24 اقتحاماً للأقصى، و52 حالة منع للأذان في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، وهدم مسجد ومداهمة آخر، خلال شهر سبتمبر/‏‏أيلول الماضي.

ويأتي تكثيف الاقتحامات لليوم الثالث على التوالي؛ احتفالاً بما يُسمى عيد «رأس السنة العبرية»، فيما دعت جماعات «منظمات الهيكل» إلى تصعيد وتيرة الاقتحامات في الأسبوع المقبل؛ بمناسبة ما يُسمى «يوم الغفران»، وعيد «البواكير-المظلة».

وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها المفروضة على دخول الفلسطينيين للمسجد، وفتشت حقائبهم، واحتجزت بطاقاتهم الشخصية عند بواباته الخارجية. وفي سياق انتهاك «إسرائيل» للمقدسات العربية والإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إنها وثقت في تقريرها الشهري حوالي 24 اقتحاماً للمسجد الأقصى المبارك، و52 حالة منع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي في الخليل، خلال شهر سبتمبر/‏‏أيلول الماضي.

وذكرت الأوقاف في تقريرها، أن سلطات الاحتلال تواصل حصارها والتدخل في شؤون المسجد الإبراهيمي، مشيرة إلى أنها أغلقته أمام المصلين المسلمين، يوم 30 سبتمبر الماضي بشكل كامل، بحجج الأعياد اليهودية. وبيّنت أن قوات الاحتلال هدمت مسجد الأمة في منطقة خلة جبل جوهر في الخليل، والذي تبلغ مساحته 200 متر مربع، وهو في مرحلة التشطيب.

وهدمت سلطات الاحتلال، 3 منازل والعديد من المنشآت الزراعية والتجارية في القدس والضفة المحتلتين، بحجة البناء دون تراخيص. ففي محافظة الخليل، هدمت قوات الاحتلال، منزلاً قيد الإنشاء في بلدة بيت أمر. ووفقاً للناشط محمد عوض، فإن قوات الاحتلال هدمت منزلاً قيد الإنشاء وتبلغ مساحته 150 متراً مربعاً؛ حيث يقع المنزل قرب شارع القدس الخليل، في منطقة واد الشيخ، يعود للموطن علي محمد العلامي. وفي القدس، هدمت جرافات بلدية الاحتلال، منزلين وتسوية (منزل بسيط) وبركسات وحظيرة أغنام لعائلة عبيدات، وأسواراً لعائلات في حي الصلعة بجبل المكبر ومنشآت زراعية وتجارية، كما هدمت جرافات الاحتلال، منزلاً قيد الإنشاء في قرية الطيبة المحاذية لجدار الضم والتوسع العنصري المقام على أراضي المواطنين غربي مدينة جنين؛ بحجة عدم الترخيص، فيما اعتقل الاحتلال 13 فلسطينياً في الضفة.(وكالات)