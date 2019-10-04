الإمارات تفتح طريقاً جديداً نحو الفضاء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس، طموح مؤسسها المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وعادت من الفضاء بعد أن صعدت إليه يوم 25 سبتمبر الماضي، لتعود بعد 8 أيام مكللة بتاج العز والفخر، بعد أن حطت مركبة «سويوز إم إس 12»، على الأرض حاملة على متنها رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، حيث هبطت المركبة في منطقة سهلية جنوب شرق مدينة جيزكازجان، في كاراغندا، وسط كازاخستان، في تمام الثانية و59 دقيقة من بعد ظهر أمس الخميس.

وبارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لشعب الإمارات إنجاز هزاع المنصوري، بعد أن فتحت دولة الإمارات بهذه الرحلة طريقاً جديداً نحو الفضاء.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على «تويتر»: «نحمد الله على وصول ابن الإمارات هزاع المنصوري سالماً للأرض بعد أول رحلة لرائد فضاء عربي لمحطة الفضاء الدولية... فخورون بالإنجاز.. وفرحون بالمعرفة والخبرة التي اكتسبناها.. ومتفائلون بالطريق الجديد الذي فتحناه لأجيالنا نحو الفضاء».

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على «تويتر»: «الحمد لله على عودة هزاع المنصوري سالماً إلى الأرض بعد رحلة ناجحة إلى محطة الفضاء الدولية.. نبارك لشعب الإمارات هذا الإنجاز التاريخي... ماضون بعزم أبناء زايد لتحقيق طموحنا للوصول إلى المريخ». وأكد هزاع المنصوري في مؤتمر صحفي عقد بمطار كاراغندا في كازاخستان مساء أمس، أنه يشعر بالفخر الكبير، كونه يمثل بلده دولة الإمارات والوطن العربي ككل، وقال: هي تجربة اكتسبت فيها الكثير من المعارف، وعندما أعود إلى وطني سأشارك المعرفة مع كامل أهل الإمارات والوطن العربي.

وأضاف أن رحلتي مجرد بداية، واليوم أنا وصلت، لكن خلفي سيكون الكثيرون..