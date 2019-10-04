مصـر تتعهـد بتعزيـز الأمـن والتنميـة فـي ذكـرى أكتـوبر

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وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة وضريح الرئيس الراحل أنور السادات بمدينة نصر، في إطار احتفالات مصر بالذكرى 46 لنصر أكتوبر المجيد. كما زار ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بمنطقة كوبري القبة، حيث وضع إكليلاً من الزهور.

وترأس الرئيس السيسي، أمس، اجتماعاً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، قدم خلاله التهنئة للشعب المصري، ورجال القوات المسلحة، بذكرى انتصارات أكتوبر، وناقش الاجتماع عدداً من الملفات المتصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي المصري، على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، ومكافحة الإرهاب.

وفي السياق، بعث مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس السيسي، بمناسبة ذكرى أكتوبر أكد فيها «أن هذه المناسبة المجيدة ستظل مبعث فخر واعتزاز الشعب المصريّ

بقواته المسلحة ورجالها، الذين قدموا أرواحهم ودماءهم من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن، إيماناً ويقيناً بأنهم أصحاب الحق، ليصنعوا أروع ملاحم البطولة والفداء، ويتوجوا كفاح شعب مصر العظيم بإعلاء شموخه وإرادته، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه»، وجدد تعهد الحكومة بمواصلة العمل والعطاء لتحقيق التنمية الشاملة في ربوع البلاد.

وأكد البابا تواضروس، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، أن انتصارات أكتوبر صفحة خالدة في تاريخ مصر، مؤكداً أن حرب أكتوبر 1973 كانت فرصة لكي تستعيد مصر انتصاراتها، مشيراً إلى أن هناك عدداً كبيراً من الشباب لم يعاصروا هذه اللحظات، التي كانت مبهجة في تاريخ مصر، وفي تاريخ الوحدة الوطنية المصرية، عندما اجتمع الشعب كله مع الجيش والشرطة، من أجل هدف واحد هو تحقيق الانتصار، مؤكداً أن النصر كان مبهراً ومدهشاً على مستوى العالم كله.